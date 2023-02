POL-SL: Telefonbetrüger mehrfach erfolgreich / Polizei rät zur Vorsicht

Landespolizeipräsidium Saarland

Saarbrücken / Heusweiler (ots)

Am gestrigen Montag, 13.02.2023, gelang es Telefonbetrügern gleich mehrfach ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Unter dem Vorwand, in einer dringenden Notlage zu sein, überzeugten die Betrüger ihre Opfer, Geld zu überweisen oder Schmuck und sonstige Wertgegenstände an unbekannte Abholer auszuhändigen. Die Polizei rät zur besonderen Vorsicht und bittet die Bevölkerung verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen.

Gleich dreimal gelang es gestern Unbekannten ihre Opfer hinters Licht zu führen. Zwei Geschädigten aus Heusweiler erhielten Mitteilungen via WhatsApp, dass ihre Kinder Probleme mit ihrem Handy hätten und dringend ein neues Gerät kaufen müssten. Da ihnen das Geld hierzu fehle, baten sie um Geldüberweisungen, die die Geschädigten auch tätigten.

Ebenfalls gestern wurde die bekannte Masche eines vorgetäuschten Unfalls angewandt und eine Saarbrücker Seniorin dazu veranlasst wertvollen Schmuck für eine vermeintliche Kaution des Angehörigen an einen Fremden zu übergeben.

Bereits am Samstag, 11.02.2023, gelang es Betrügern in Homburg mit der gleichen Vorgehensweise, Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro zu erbeuten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu derartigen Vorfällen können über die Onlinewache (www.polizei.saarland.de) sowie an jede Polizeidienststelle übermittelt werden.

So schützen Sie sich vor den Telefonbetrügern:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Anrufern, die eine angebliche Notlage eines Angehörigen schildern und sich als Amtsperson ausgeben! - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld verlangen, legen sie sofort auf und heben sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab. Die Möglichkeit einer Kautionszahlung ist in Deutschland nicht gegeben! - Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers! - Wenden Sie sich an den angeblich Betroffenen oder andere Vertrauenspersonen, unter den Ihnen bekannten und benutzten Nummer, um die angebliche Notlage aufzuklären! - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Verständigen sie die Polizei!

Weitere Information zu verschiedenen Betrugsmaschen gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

