Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme einer international gesuchten Kriminellen in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Nachmittag (Freitag, 10.02.2023) nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums (LPP) eine 25-jährige serbische Staatsangehörige in einem Wohnanwesen in Saarbrücken fest. Die 25-jährige war aufgrund eines europäischen Haftbefehls einer Luxemburger Behörde (District Court of Luxembourg) Ende Dezember 2022 zur Festnahme und Auslieferung ausgeschrieben. Sie wurde wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Wohnungseinbrüchen und Geldwäsche beschuldigt. Die Tätergruppe, der sie angehörte, beging überwiegend Wohnungseinbrüche und war international (meist in Deutschland und Luxemburg) tätig. Durch intensive Ermittlungen der Zielfahnder ergaben sich Hinweise, dass sich die Gesuchte evtl. in unregelmäßigen Abständen in einem Wohnanwesen in Saarbrücken aufhalten könnte. Bei einem Zugriff am heutigen Nachmittag (gemeinsam mit uniformierten Kräften der PI Saarbrücken-Burbach) konnten in dem Anwesen 13 Personen festgestellt werden, darunter auch die gesuchte 25-jährige. Sie ließ sich widerstandslos festnehmen. Anschließend wurde sie beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert. Von dort wird sie nach Luxemburg ausgeliefert werden. In Luxemburg drohen ihr 10 Jahre Haftstrafe. Bei der Überprüfung der übrigen in dem Anwesen angetroffenen Personen konnte zudem eine weitere Person, gegen die ein Haftbefehl bestand, festgestellt werden.

