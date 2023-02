Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Vermisste Frau aus Riegelsberg ist tot

Ehemann vorläufig festgenommen

Riegelsberg (ots)

Saarbrücken. Die intensiven Ermittlungen des Dezernats LPP 213 (Straftaten gegen das Leben) führten am gestrigen Abend (13.02.2023) zur vorläufigen Festnahme des 55-jährigen Ehemannes der vermissten Frau. Dieser räumte in seiner Vernehmung ein, seine Frau getötet zu haben. Er führte die Ermittler anschließend zum Versteck der Leiche.

Der Ehemann selbst hatte seine 53 Jahre alte Frau am Samstag, den 04.02.2023, bei der Polizei in Völklingen als vermisst gemeldet. Aufgrund von Ungereimtheiten in den Schilderungen des Mannes geriet dieser bereits am Anfang der Ermittlungen in Verdacht.

Belastenden Zeugenaussagen sowie die Auswertung der im Haus der Familie und dem Auto des Tatverdächtigen gefundenen Spuren erhärteten gestern diesen Verdacht derart, dass gegen 19:30 Uhr die vorläufige Festnahme des Mannes im Wohnhaus der Familie erfolgte. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll er seine Frau am Tag des angeblichen Verschwindens im Haus in Riegelsberg getötet haben.

Die Leiche der Frau, die noch gestern Abend in einem Waldstück zwischen Riegelsberg und Saarbrücken gefunden und geborgen wurde, soll im Laufe des heutigen Tages obduziert werden. Der Tatverdächtige soll ebenfalls am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist eingestellt.

