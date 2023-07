Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Jugendliche ließen Roller mit gestohlenen Kennzeichen zurück - Polizei sucht Zeugen (FOTO)

Osnabrück (ots)

Bereits am 02.07 kam es in einem Waldgebiet an der Belmer Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein Anwohner hatte gegen 18.45 Uhr zwei Jugendliche auf seinem Grundstück beobachtet, die plötzlich einen mitgeführten Roller ablegten und sich daraufhin von dem Fahrzeug entfernten. Auf Ansprache versuchten die jungen Männer eine Konversation via Übersetzerapp auf kyrillischer Sprache aufzubauen. Als dieses misslang, gingen die Jugendlichen in unbekannte Richtung weiter. Bei einer späteren Kontrolle der Polizei stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Rollers gestohlen worden war. Zu dem Roller ließ sich bisher kein Eigentümer ermitteln. Die Polizei geht davon aus, dass auch dieser aus einem Diebstahl stammt.

Nun bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder dem Eigentümer des Rollers geben können, sich unter 0541/327 -2115 oder -3203 zu melden.

Zur Personenbeschreibung der Jugendlichen:

1. Person

- 15 bis 16 Jahre - männlich - ca. 175cm - dunkle Haare (vorne wellig) - grünes T-Shirt - normale Körperstatur

2. Person

- 15 bis 16 Jahre - männlich - unter 175cm - helle Haare - auffallend dünne Körperstatur - grauer Kapuzenpulli - Badelatschen

