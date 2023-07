Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: 43-Jähriger SUV-Fahrer wich Reh aus - Frontalcrash mit Baum

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Fangstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 5.55 Uhr war der Mann aus Essen mit seinem BMW der X-Reihe in Richtung Kerkamp unterwegs, als plötzlich ein Reh in einer Linkskurve die Fahrbahn kreuzte. Der Mann fuhr daraufhin auf den rechten Grünstreifen, um dem Wildtier auszuweichen. Beim anschließenden Gegenlenken verlor der 43-Jährige die Kontrolle über seinen SUV und krachte links neben der Fahrbahn in einen Telefonmasten und anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug kam auf der Seite zu Liegen. Mithilfe von schwerem Gerät waren die Freiwillige Feuerwehren aus Ohrte, Bippen, Vechtel und Fürstenau knapp eine Stunde damit beschäftigt, den schwer eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeugwrack zu befreien. Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 43-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Fangstraße vollständig gesperrt. An dem BMW ist ein Totalschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell