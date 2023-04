Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei sucht nach Auseinandersetzung in der Herrlichkeit Zeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Polizei sucht nach Auseinandersetzung in der Herrlichkeit Zeugen

Verden. Mehrere junge Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren gerieten nach ersten Erkenntnissen am frühen Sonntagabend in der Herrlichkeit in einen Streit, bei dem ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger leicht verletzt worden sein sollen. Nach ersten Informationen waren mindestens drei Personen an der handfesten Auseinandersetzung beteiligt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zum genauen Geschehen sowie den Hintergründen der Körperverletzungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamt/-innen der Polizei Verden gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine Mitteilungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell