Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: TERMINANKÜNDIGUNG: ++ Sicherheit "erfahren" - Eine informative Radtour mit der Polizei ++

Landkreis Verden (ots)

Die Polizei lädt wieder zu einer informativen Radtour ein. Auf der gemeinsamen Tour wird an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet erläutert, wie man sich vor Verkehrsunfällen, Diebstahl, Betrug und anderen Straftaten schützen kann.

Das Präventionsteam der Polizei wird die Teilnehmenden über knifflige Verkehrssituationen aufklären und anhand praktischer Beispiele konkrete Verhaltensempfehlungen geben, mit denen man sich vor Unfällen und kriminellen Handlungen schützen kann. Der verkehrssichere Umgang mit dem (Elektro-) Fahrrad stehen bei der Aktion ebenso im Fokus wie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Diebstahlschutzes.

Am 08. Mai 2023, 16.30 Uhr, wird eine Veranstaltung in Verden stattfinden; Treffpunkt ist die Polizeiwache in Verden (Im Burgfeld 6).

Am 25. Mai 2023, 16.30 Uhr, werden die Beamt*innen dann in Verden radeln; Treffpunkt ist hier die Polizeidienststelle in Achim (Obernstraße 163, 28832 Achim).

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmerplätzen gibt, bittet die Polizei um Anmeldung unter 04231-806 103. Mitbringen müssen die Interessierten ein verkehrssicheres Fahrrad, wünschenswert wäre zudem das Tragen eines Fahrradhelmes.

Für interessierte Gruppen bietet das Präventionsteam auch individuelle Termine für diese Veranstaltungen an.

Bei Interesse können Sie auch per Mail (praevention@pi-ver.polizei.niedersachsen.de) Kontakt zum Präventionsteam der PI Verden/Osterholz aufnehmen.

