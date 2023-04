Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 21.04.2023: ++ Einbruch in Restpostenmarkt ++ Dieseldiebstahl auf Rastanlage ++ Windschutzscheibe auf A27 beschädigt ++ Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Restpostenmarkt ++

Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen Restpostenmarkt in der Straße Hohe Leuchte.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lager eines Restpostenmarktes. Art und Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Dieseldiebstahl auf Rastanlage ++

Langwedel/A27. In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Diebstahl von Diesel aus einer Sattelzugmaschine auf der Rastanlage Goldbach-Süd.

Am frühen Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr etwa 40 Liter Dieselkraftstoff aus einer Sattelzugmaschine, die auf der Rastanlage Goldbach-Süd abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangen die Täter durch gewaltsames Überdrehen des Tankdeckels an den Kraftstoff. Ersten Informationen zufolge flohen die Täter mit einem dunklen BMW (3er Touring) mit rumänischen Kennzeichen und getönten Scheiben in Richtung Hannover.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Windschutzscheibe auf A27 beschädigt ++

Achim/A27. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Beschädigung - vermutlich durch einen Stein - eines Pkw auf der A27.

Eine 53-jährige Fahrerin eines Seat stellte gegen 16:35 Uhr einen Steinschlag auf ihrer Windschutzscheibe in Höhe der Anschlussstelle Achim-Ost fest. Die Fahrerin befuhr die A27 in Richtung Walsrode und zeigte den Schaden kurz danach bei der Polizei an. Bislang ist ungeklärt, auf welche Weise der Stein auf die Windschutzscheibe gelangte. Die Klärung der Umstände ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es liegen bislang keine Hinweise zu möglichen Tätern vor. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

An der Windschutzscheibe des Seat konnte eine Beschädigung festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt ++

Oyten. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW befuhr gegen 15:30 Uhr die Bergstraße in Richtung Wächterstraße und bemerkte ersten Informationen zufolge einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer eines VW in Höhe einer Fahrbahnverengung zu spät. Es kam zum Verkehrsunfall kam, infolgedessen der BMW in einen Vorgarten schleuderte. Der Fahrer des BMW verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Der Rettungsdienst behandelte den 19-Jährigen vor Ort.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell