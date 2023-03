POL-BO: Unbekannter fordert Wertsachen: Junge (12) läuft weg - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Ein 62-jähriger Wittener ist am 13. März bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Pferdebachstraße in Witten unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11 verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein ...

