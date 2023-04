POL-DN: Lokale Ergebnisse der länderübergreifenden Schwerpunktkontrollen zum "Car-Friday"

Düren (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde in der Dürener Innenstadt ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt. Nach dem bisherigen Unfallbefund der aufnehmenden Polizeibeamten steht fest, dass eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus Vettweiß gegen 16:40 Uhr zunächst die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße befuhr. Im dichten Verkehr war sie dann an der beampelten Einmündung zur ...

mehr