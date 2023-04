Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach Raub - Zeugen gesucht!

Niederzier (ots)

In einem Verbrauchermarkt in Niederzier kam es am Donnerstagmorgen (06.04.2023) zu einem Raub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 08:45 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person das Geschäft auf der Niederzierer Straße. Nach Angaben einer 50-jährigen Angestellten, die zur Tatzeit als Kassiererin tätig war, kam der Unbekannte unmittelbar auf sie zu. Er nahm eine Pistole aus seiner Jackentasche und hielt diese, mit der Aufforderung "Geld her" in Richtung der Kassiererin. Die 50-Jährige kam dieser Aufforderung nach; sie nahm Bargeld aus der Kasse, legte es in eine weiße Kunststofftüte und reichte diese dem Unbekannten. Der Mann nahm die Tüte entgegen und verließ mit dieser das Geschäft. Zeugenaussagen zufolge entfernte sich der Unbekannte über den Parkplatz des Verbrauchermarktes in Richtung "Am Weiherhof". Der unbekannte Tatverdächtige wird von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 16-20 Jahre alt - langer, schwarzer Mantel - schwarze Kapuze - helle Hose - schwarzer Schal vor dem Gesicht

Bei der Pistole soll es sich möglicherweise um einen schwarzen Revolver mit einem braunen Griffstück handeln. Die Schusswaffe hatte einen dünnen Lauf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter sowie insbesondere zum Fluchtweg und/ oder einem möglichen Fluchtmittel geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

