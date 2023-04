Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer schwerverletzt

Düren (ots)

Am Mittwochmittag (05.04.2023) wurde ein 69-Jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Düren auf der Nideggener Straße schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13:45 Uhr beabsichtigte ein 69-Jähriger aus Kreuzau mit seinem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Nideggener Straße nach links in Richtung Niederau zu verlassen. Hierbei stieß er mit einem Motorrad eines ebenfalls 69-Jährigen aus Kreuzau zusammen, welcher die Nideggener Straße in Fahrtrichtung Europaplatz befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Der motorisierte Roller des 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Nideggener Straße gesperrt werden

