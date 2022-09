Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Brand gesetzt

Gotha (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Nachmittag ein brennender Mülleimer von einem Parkplatz in der Damaschkestraße gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser offenbar von drei Jugendlichen (männlich, 1x 13 Jahre, 2x 14 Jahre) in Brand gesetzt wurde. Das Feuer wurde gelöscht, die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

