Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, Dülmener Weg/ Autofahrt endet im Graben

Coesfeld (ots)

In einem Graben am Dülmener Weg in Goxel endete am Montag (20.02.23) die Autofahrt für eine 70-jährige Coesfelderin. Zuvor kam es bereits zu einem Unfall unter ihrer Beteiligung. Gegen 9.55 Uhr war sie auf dem Wirtschaftsweg in Richtung L581 unterwegs. In Höhe der Straße Rekener Postweg kam der Coesfelderin ein Auto entgegen. Die 70-Jährige geriet mit ihrem Auto in Richtung Fahrbahnmitte, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es blieb bei Sachschäden. Die Frau kümmerte sich nicht um ihre Anschlusspflichten und fuhr weiter. Kurz darauf kam sie aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein Schild und fuhr in einen Graben. Dabei wurde sie verletzt. Die Feuerwehr befreite die 70-Jährige aus dem Auto. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell