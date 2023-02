POL-COE: Ascheberg, Wittekindstraße/ Bewohnerin verscheucht Einbrecher

Coesfeld (ots) - Unbekannte hebelten an der Dülmener Straße in Seppenrade einen Zigarettenautomaten auf. Die Tatzeit liegt zwischen 23.30 Uhr am Samstag (18.02.23) und 9 Uhr am Sonntag (19.02.23). Sie entwendeten das Münzfach sowie Zigarettenschachteln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

