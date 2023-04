Polizei Düren

POL-DN: Fachwerkhaus nach Brand unbewohnbar

Heimbach (ots)

Am Mittwoch (05.04.2023) brannte es in einem Fachwerkhaus in Heimbach Hergarten. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Ihr Heim ist jedoch vorerst unbewohnbar.

Gegen 12:10 Uhr bekam eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Düren den Einsatz "Brand in einem Vierkanthof in Heimbach". Schon auf der Anfahrt nahmen die Beamten aus Richtung Hergarten eine starke Rauchentwicklung wahr. Vor Ort waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften bereits mit der Bekämpfung des Feuers befasst, welches sich in einer Wohnung des Gehöfts von der Küche aus schnell auf mehere Zimmer ausbreitete. Vermutlicher Brandherd war, nach Aussage der Bewohner und Erkenntnissen der Feuerwehr, ein entflammter Toaster. Drei der vier Bewohner hatten noch selbstständig versucht, die Flammen zu löschen, schafften dies jedoch nicht. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die vor Ort durch eingesetze Rettungskräfte behandelt werden konnten.

In ihre Wohnung konnten Mutter und zwei Kinder nicht zurückkehren, die Feuerwehr stufte das Haus vorerst als unbewohnbar ein. Die Kriminalpolizei wurde zur Begutachtung des Brandortes hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell