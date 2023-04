Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Blutprobenentnahme

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Dürener Innenstadt ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt.

Nach dem bisherigen Unfallbefund der aufnehmenden Polizeibeamten steht fest, dass eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus Vettweiß gegen 16:40 Uhr zunächst die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße befuhr. Im dichten Verkehr war sie dann an der beampelten Einmündung zur Hans-Brückmann-Straße nach links abgebogen. Zur selben Zeit kam ihr ein 53 Jahre alterund bevorrechtigter Radfahrer auf der Bismarckstraße mit Fahrtrichtung Innenstadt entgegen. Im Verlauf des Abbiegevorgangs hatte die Vettweißerin den entgegenkommenden Mountainbike-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Dabei kam der Zweiradfahrer zu Fall und erlitt multiple Verletzungen. Der unmittelbar hinzu gezogene Rettungsdienst verbrachte den Mann, der eine Wohnanschrift in Köln angab, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Mann während des Unfallgeschehens unter wahrnehmbaren Einfluss von Alkohol stand, ein Alcotest hatte einen Wert von mehr als 0,6 Promille in seiner Atemluft ergeben, wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Er konnte sein Fahrrad, das die Polizei zunächst zur Eigentumssicherung mit zur Wache genommen hatte, nach der Versorgung im Krankenhaus selbst wieder abholen.

Die Ermittlungen der Polizei zum exakten Unfallgeschehen dauern an.

