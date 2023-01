Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte beleidigt

Stuttgart (ots)

Mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden am vergangenen Freitag (06.01.2023) durch einen 19-Jährigen beleidigt. Die Deutsche Bahn meldete der Bundespolizei gegen 21:40 Uhr zunächst einen randalierenden Reisenden in einer S-Bahn in Richtung Stuttgart. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den mit über 2 Promille alkoholisierten 19-Jährigen daraufhin beim Ausstieg aus der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof dabei beobachten, wie er eine Getränkedose gegen den Zug warf. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der afghanische Staatsangehörige durchgehend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

