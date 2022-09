Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Kleintransporter

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am 25.09.2022, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.50 Uhr, parkte ein 54-Jähriger seinen Kleintransporter im Garagenhof Memeler Weg 2. In dieser Zeit zerstörte ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür und entwendete aus dem Innenraum Zigaretten und persönliche Papiere. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

