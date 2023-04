POL-DN: Kreuzungsunfall Kölner Landstraße/ Bundesstraße 56n

Linnich (ots) - Am Mittwochabend (05.04.2023) kam es in Linnich zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, verletzt wurde niemand. Gegen 22:00 Uhr meldete eine 53-jährige Bewohnerin des Hauses in der Töpferstraße den Brand. Sie hatte kurz zuvor eine Rauchentwicklung und Funken am Dachgiebel entdeckt. Neben der Feuerwehr informierte die 53-Jährige auch ihre Nachbarn, eine 45-Jährige und ihre beiden Söhne. Alle Bewohner verließen daraufhin das Wohnhaus. Die eingesetzte ...

