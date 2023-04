Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 23.04.2023

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Trunkenheitsfahrten mit E-Scooter .Verden. Am Samstag, den 22.04.2023, um 19:20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein E-Scooter im Bereich Holzmarkt in Verden auf, welcher zu diesem Zeitpunkt durch zwei Personen abwechselnd gefahren wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass sowohl der 32-jährige Fahrzeugführer aus Verden sowie die 32-jährige Fahrzeugführerin aus Verden unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 2,62 Promille und bei der Fahrzeugführerin einen Wert von 2,61 Promille. Beiden Personen wurden daraufhin Blutproben entnommen. Weiterhin wurde der E-Scooter mit einem nicht auf diesen zugelassenen Versicherungskennzeichen versehen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Personen wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung. Achim. Am Samstag, den 22.04.2023, um 15:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW die Brückenstraße in Fahrtrichtung Achim. Hierbei übersah er eine 59-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw Skoda verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf das Heck des Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 28-jährigen Unfallverursacher fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. In der Folge wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Achim. Am Samstag, den 22.04.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Astra die Straße "Am Schmiedeberg" in Achim in Richtung Obernstraße und beabsichtigte nach rechts in die Langenstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden 26-jährigen Fahrradfahrer, der widerrechtlich den Radweg in der Straße "Am Schmiedeberg" nutzte und in Richtung Bahnhof fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht.

Brand eines Ladengeschäftes mit angrenzender Wohnung. Achim. Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 04:30 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei zunächst ein Brand einer Hecke im Kreuzungsbereich Steinweg/Auf dem Brink gemeldet. Vor Ort stellten Polizei- und Feuerwehrkräfte eine Rauchentwicklung fest. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Rauch aus einem Ladengeschäft in der Straße Am Brink stammte. Im Gebäude konnte die Feuerwehr einen Brandherd feststellen und diesen ablöschen. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Straße Auf dem Brink, sowie der Kreuzungsbereich Steinweg/Bierdener Dorfstraße vollgesperrt. Hierdurch kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aus einem Wohnhaus, welches unmittelbar an dem Ladengeschäft grenzt, mussten drei Bewohner evakuiert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner ihre Wohnung wieder aufsuchen. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Schaden im fünfstelligen Bereich. Wer Hinweise zur Brandursache geben kann, wird gebeten sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Achim, unter der Telefonnummer 04202-9960, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Wohnung. Lilienthal. Am Freitagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es in Lilienthal in der Amtmann-Schroeter-Straße zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Die unbekannte Täterschaft erlangte über die Terrasse Zutritt zu der Wohnung, während die 87-jährige Bewohnerin im Vorgarten arbeitete. Die Täterschaft erlangte Diebesgut von bislang unbekanntem Wert und konnte anschließend unerkannt flüchten. Wer Hinweise geben kann oder etwas beobachtet hat wird gebeten sich bei der Polizei Osterholz, unter der Telefonnummer 04791-3070, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell