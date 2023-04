POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 22.04.2023

Landkreis Osterholz (ots) - LANDKREIS OSTERHOLZ ++ Einbruch in Juwelier in Lilienthal++ Lilienthal. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft, welches sich in der Hauptstraße befindet. Nach ersten Informationen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck ...

mehr