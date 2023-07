Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt

Voltlage (ots)

Am Mittwoch um kurz nach 23 Uhr hörte ein aufmerksamer Anwohner einen Knall im Bereich der Bockhorststraße. Als er der Ursache nachging, traf er auf ein beschädigtes Verkehrsschild, mehrere beschädigte Schutzbügel aus Metall und Fahrzeugtrümmer. Ebenfalls vor Ort waren ein Kennzeichen und eine Stoßstange verblieben, die die Zuordnung zum verursachenden Pkw vereinfachten. Der 23-jährige Fahrzeughalter konnte schließlich im benachbarten Neuenkirchen angetroffen werden. Der Mann gab den Beamten gegenüber an, zuvor den Ankumer Damm in Richtung Voltlage befahren zu haben. Als ein Reh auf die Fahrbahn trat, sei er ausgewichen und habe den Schaden in der Bockhorststraße verursacht. Da die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest bei dem Neuenkirchener durch. Ein Wert von mehr als 1,3 Promille zog die Entnahme von zwei Blutproben und die Beschlagnahme des Führerscheins nach sich. Die Schäden am genutzten Pkw korrespondierten mit dem Spurenbild am Unfallort.

