Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beim Fahrraddiebstahl in Bad Nenndorf auf frischer Tat gefasst

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Bad Nenndorf (ots)

(he.) Ein 18-jähriger, dem eine Vielzahl von Straftaten in Rinteln, Bückeburg und Bad Nenndorf zur Last gelegt werden, wurde nun in Bad Nenndorf am 22.05.2023 um 10 Uhr beim Diebstahl mehrerer Fahrrädern auf frischer Tat festgenommen. Die weiteren Straftaten, deren der 18-jährige beschuldigt wird, sind u. a. Diebstähle, Körperverletzungen, ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Landfriedensbruch und Bedrohungen. Das Amtsgericht Bückeburg erließ Haftbefehl gegen den 18-jährigen, der umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

