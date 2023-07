Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Alfhausen: Saunaclubs gerieten in das Visier von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Wallenhorst/Alfhausen (ots)

Am Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gegen 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Saunaclub in Wallenhorst am Hullerweg. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es nun zu einer ähnlichen Tat in Alfhausen. Die Täter gelangten hierbei zwischen 01:30 Uhr und 04:25 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Saunaclubs an der Straße Hinter den Kamp und ergriffen danach vermutlich ohne Diebesgut die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte entweder bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530 oder der Polizei in Bersenbrück 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell