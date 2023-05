Polizei Köln

POL-K: 230502-4-K Mercedes prallt auf Taxi - 80-Jährige beim Aussteigen tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit einem beteiligten Mercedes (Fahrer: 92) am Dienstagmittag (2. Mai) in Köln-Eil sind eine aus einem Taxi aussteigende Seniorin (80) tödlich und eine 75-jährige Frau schwer verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb die 80-Jährige noch am Unfallort. Ihre Begleiterin brachten die Rettungskräfte in eine Klinik. Der Taxi-Fahrer sowie der 92-jährige Autofahrer erlitten einen Schock. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Frauen gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz parallel zur Frankfurter Straße 569 aus dem stehenden Taxi ausgestiegen sein, als die E-Klasse sie erfasste.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist vor Ort und sichert die Spuren. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. (jk/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell