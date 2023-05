Polizei Köln

POL-K: 230502-2-K/Lev Online-Elternabend Begleitung in die digitale Welt - Erziehungsbeauftragte am Puls der Zeit

Köln (ots)

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen die Gefahren im Internet lädt die Polizei Köln zum Online-Elternabend am Dienstag, 16. Mai 2023 um 18 Uhr ein und beantwortet Fragen in einem Chat. Bislang haben sich mehr als 900 Personen angemeldet.

Anmeldeverfahren:

Interessierte können bis zum 10.05.2023 eine E-Mail mit dem Betreff: ANMELDUNG an die E-Mail-Adresse: onlineabend.koeln@polizei.nrw.de senden. Der Anmeldeprozess erfolgt automatisiert - deshalb bitte keinen weiteren Text eintragen. Wer sich anmeldet, erhält in der 19. Kalenderwoche 2023 einen Link für die Teilnahme an die E-Mail-Absenderadresse zurück.

Warum ein Online-Elternabend?

Mit dem Wechsel in die weiterführenden Schulen steht oftmals das erste Smartphone für die Kinder an. Die ganze Welt tut sich auf, in aller Schönheit und mit allen Gefahren.

Doch was sind Daten? Wer besitzt sie? Warum sind viele Programme kostenlos? Was sind "APP-Rechte"? Welche Fotos, Videos, Streams "dürfen" online gehen? An wen werden sie freiwillig und vermutlich "für immer" geliefert? Sind alle Chatprogramme gut? Was bedeutet "Strafverfolgung"? Wer hat Kontakt zu meinem Kind? Grooming, spielt das eine Rolle?

"Beim Einstieg in die digitale Welt brauchen Kinder und Jugendliche die Begleitung der Eltern und der Schule. Die Weitergabe ihres Wissens und ihrer Erfahrungen sind Grundlage zur Entwicklung von Medienkompetenz, die Menschen in der heutigen Zeit zwingend im Umgang mit dem Internet benötigen", weiß Sozialpädagogin Vanessa Haslop, die seit drei Jahren ihre Erfahrung im Themenfeld Cybercrime in die Arbeit der Kriminalprävention einbringt.

Weitere Referenten:

Kriminalhauptkommissar Eric Dieden hat sechszehn Jahre lang in der forensischen Datensicherung gearbeitet. Seit September 2022 nutzt er seine langjährige Erfahrung für die Präventionsarbeit beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz (KK KP/O). Schwerpunkte seiner Arbeit sind der Schutz vor Cyberkriminalität und der bedachte Umgang mit der "eigenen" digitalen Identität.

Kriminaloberkommissarin Sabine Klemens war 8 Jahre Polizei-Einsatztrainerin und leitete dort bereits zahlreiche Seminare und Fortbildungen. Sie hat vor zwei Jahren die Nachfolge von Dirk Beerhenke im Bereich Cybercrime des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz angetreten. (de)

