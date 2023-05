Polizei Köln

POL-K: 230502-3-K 15-Jähriger nach mutmaßlichen Sexualdelikten in Haft

Köln (ots)

Der in der Nacht zu Sonntag (23. April) von Zivilkräften im Nordpark in Köln-Nippes festgenommene Jugendiche (15) sitzt nun wegen des Verdachts mehrerer Sexualdelikte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln in Untersuchungshaft. Derzeit bringen die Ermittelnden des Kriminalkommissariats 12 den Schüler mit mindestens zehn Taten im Kölner Norden in Verbindung. Ihm wird vorgeworfen seit vergangenem November Joggerinnen und Spaziergängerinnen jeglichen Alters von hinten umklammert und gegen den Willen der Frauen unsittlich berührt zu haben.

Zeugen und weitere Betroffene, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 zu melden. (cr/al)

