Polizei Köln

POL-K: 230424-2-K Vorläufige Festnahme nach mutmaßlichem Sexualdelikt - Geschädigte gesucht

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Sonntag (23. April) haben Zivilfahnder im Nordpark in Köln-Nippes einen 15-jährigen Tatverdächtigen nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt gestellt. Unter den Augen der Einsatzkräfte hatte der Jugendliche eine Frau gegen 0.25 Uhr von hinten umklammert. Während die Angegriffene sich losriss, schrie und weglief, nahmen die Polizisten die Verfolgung des Verdächtigen auf und überwältigten ihn nach kurzer Flucht. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten die bislang unbekannte Geschädigte, sich dringend unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Die Aussage der Frau ist für das eingeleitete Ermittlungsverfahren von zentraler Bedeutung. Die Polizisten beschreiben sie als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und circa 50 Jahre alt. Sie soll mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein und eine helle Tasche über der Schulter getragen haben.

Eine Ermittlungsgruppe prüft derzeit einen Zusammenhang zu einer Reihe von Sexualdelikten seit November 2022 in den Stadteilen Weidenpesch und Nippes.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5427439 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5425631 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5363815 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5381693

(cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell