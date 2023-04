Polizei Köln

POL-K: 230424-1-K Diensthund stellt Tatverdächtigen nach Schlägerei

Köln (ots)

Nach der Auseinandersetzung dreier Jugendlicher mit einem Obdachlosen hat ein Diensthund am Freitagnachmittag (21. April) einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen in Köln-Zollstock durch einen Biss in den Arm gestellt. Eine Streife fasste einen weiteren Schüler (ebenfalls 15) in Tatortnähe, die Ermittlungen bezüglich eines unbekannten dritten Jungen dauern noch an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der alkoholisierte Wohnungslose (45) in einem KVB-Bus der Linie 132 in Köln-Raderberg mit den drei Jugendlichen in Streit geraten. Die erst verbale und dann körperliche Auseinandersetzung soll sich an der Haltestelle Brühler Straße/Gürtel nach draußen verlagert haben. Der 45-Jähirige soll die Gruppe laut Zeugen verfolgt und in der Folge mit einer Bierflasche bedroht und beworfen haben. Einer der Jugendlichen soll daraufhin ein Messer gezeigt haben. Letztendlich seien auch Steine auf den Erwachsenen geworfen worden, wovon ihn einer am Kopf getroffen habe. Ein bei dem Wohnungslosen im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 43 zu melden. (cr/de)

