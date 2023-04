Polizei Köln

POL-K: 230422-1-K Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt Kind an - Zeugensuche

Köln (ots)

In Köln-Holweide hat ein vor der Polizei flüchtender Autofahrer am Samstagnachmittag (22. April) um kurz nach 17 Uhr ein Kind (9) auf einem Fußgängerüberweg angefahren. Die Fahrerin des Streifenwagens fuhr nach der Kollision des Mercedes mit dem Kind auf das Heck des Wagens auf. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt vom Unfallort an der Kreuzung Bergisch Gladbacher Straße/Johann-Bensberg-Straße fort, während Polizisten sich um das Kind kümmerten und Rettungskräfte alarmierten. Die brachten den leicht verletzten Jungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Den Mercedes stellten Polizisten wenig später auf der Hohensyburgstraße im Stadtteil Merheim sicher. Die Fahndung nach dem etwa 20 bis 30 Jahre alten Fahrer mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers läuft derzeit. Die Polizei Köln sucht Zeugen. Der Mann soll ein weißes T-Shirt getragen haben.

Gegen 17 Uhr hatte eine Streife den Mercedes auf der Buschfeldstraße aufgrund eines Verkehrsverstoßes stoppen wollen. Aus nicht bekanntem Grund hatte der Fahrer die Flucht vor der Polizei angetreten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/de)

