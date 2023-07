Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Krankenfahrstuhl verursachte Unfall - Fahrer flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der Wittekindstraße, Ecke Buersche Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13.05 Uhr touchierte der Fahrer eines Krankenfahrstuhls beim Beschleunigen den rechten Kotflügel eines VW Golf, dessen 31-jähriger Fahrerin in Richtung der Alten Poststraße unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des Krankenfahrstuhls in unbekannte Richtung und ließ das beschädigte Auto zurück. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - 60-75 Jahre - Graues haar - Graumelierter, stoppeliger Bart - Graues T-Shirt, grüner Pullover (umgebunden) und eine kurze, dunkle Hose

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei aus Osnabrücker unter 0541/327-2515 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell