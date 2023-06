Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Radfahrerin von Pkw erfasst

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Gegen zwölf Uhr war eine 82-jährige Skoda-Lenkerin auf der Reutlinger Straße von Traifelberg herkommend unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr mit der Gartenstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 52 Jahre alten Pedelec-Fahrerin, die sich bereits im Kreisel befand. In der Folge wurde die Radlerin vom Skoda erfasst, über die Motorhaube abgewiesen und auf die Straße geworfen. Ihre erlittenen Verletzungen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 2.500 Euro. (mr)

Ammerbuch - Entringen (TÜ): Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Eine 52-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Tübinger Straße leicht verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr war dort eine ebenfalls 52 Jahre alte Frau mit ihrem Opel unterwegs, übersah beim Zurücksetzen die Fußgängerin und touchierte diese. Die Frau und ein neben ihr befindlicher Kinderwagen kamen dadurch zu Fall. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus. Das Kleinkind in dem Kinderwagen war unverletzt geblieben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (sm)

Albstadt (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der K7152 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Mercedes-Sprinter gegen zehn Uhr auf der Kreisstraße von Ebingen kommend in Fahrtrichtung Lautlingen. An der Einmündung in die B463 bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 69-Jähriger verkehrsbedingt warten musste und fuhr auf dessen Toyota auf. Durch den Aufprall verletzten sich beide Autofahrer leicht, jedoch war eine ärztliche Versorgung vor Ort nicht erforderlich. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. (sm)

