Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Plochingen (ES):

Eine einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte 36 Jahre alte Frau ist am frühen Samstagabend, nachdem sie hochwertige Parfums gestohlen und bei ihrem darauffolgenden Fluchtversuch eine 35-Jährige verletzt hat, festgenommen worden. Sie befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Frau wird zur Last gelegt, kurz nach 18 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen mehrere Parfumflakons im Wert von über tausend Euro an sich genommen und in eine Tasche gesteckt zu haben. Eine 35-jährige Mitarbeiterin des Drogeriemarktes, die dies beobachtet hatte, sprach die Frau an, die daraufhin versuchte, die Flucht zu ergreifen. Bei dem folgenden Gerangel zog sich die Mitarbeiterin leichte Verletzungen zu. Die Tatverdächtige rannte mitsamt den Parfums aus dem Geschäft, konnte jedoch erneut von der Angestellten des Marktes festgehalten werden. Als die 36-Jährige schließlich versuchte, ohne Beute zu Fuß zu flüchten, hielt sie ein bislang unbekannter Passant fest und brachte sie zurück in den Drogeriemarkt, wo sie in der Folge von der alarmierten Polizeistreife festgenommen wurde.

Die deutsch-kassachische Staatsangehörige, die über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (sm)

