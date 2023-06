Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brand in Wohnung, Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Einbruchsversuch in Kindergarten

Im Zeitraum von Freitag, 15.20 Uhr bis Samstag, 16.30 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Jettenburger Straße eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte der Unbekannte eine Feuertreppe, um ins erste Geschoss zu gelangen und dort eine Tür zum Kindergarten aufzuhebeln. Im Anschluss durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten und brach hierzu weitere Türen auf, ohne jedoch etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Wohnung verraucht

Zu einem Einsatz der Feuerwehr ist es am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Mittnachtstraße gekommen, nachdem in einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache ein Mülleimer in Brand geraten war. In der Wohnung befanden sich drei Kinder und ein Erwachsener, welche durch ausgelöste Rauchwarnmelder auf den Brand aufmerksam wurden und die Feuerwehr verständigten. Das Feuer im Mülleimer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor sich der Brand ausbreiten konnte. Alle Personen blieben unverletzt. Da die Wohnung aufgrund der Ruß- und Raucheinwirkung nicht mehr bewohnbar ist, mussten die Bewohner bis auf weiteres in einem Hotel untergebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Römerstein (RT): Betrunken geparktes Fahrzeug übersehen

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 37-Jähriger am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Erzgrubenstraße / Grabenstetter Straße verursacht hat. Der Mann fuhr gegen 01.30 Uhr mit seinem Skoda von der Erzgrubenstraße kommend in die Grabenstetter Straße ein und übersah hierbei einen im Kreuzungsbereich geparkten Jaguar, in welchem sich zwei Personen befanden. Der Skoda prallte mit der Fahrzeugfront seitlich gegen den Jaguar, dessen beiden Insassen hierbei unverletzt blieben. Da sich bei der anschließenden Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers ergaben, wurde ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp 2 Promille durchgeführt. Der 37-Jährige musste daher neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt jeweils circa 7.000 Euro.

Münsingen (RT): Erneut in Sanitätsgeschäft eingebrochen

Wie bereits am 30.05.2023 ist auch in der Nacht zum Samstag in ein Sanitätsgeschäft in der Münsinger Hauptstraße eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 08.50 Uhr verschaffte sich die Täterschaft über ein Toilettenfenster Zugang zum Inneren des Gebäudes. Nachdem die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsuchten, machten sie sich mit Bargeld aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Auf Gegenfahrbahn geraten

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 01.45 Uhr auf der Landesstraße 1209 zwischen Neuhausen und Sielmingen ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der 26-jährige Lenker eines VW Golf in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, so dass eine zu diesem Zeitpunkt entgegenkommende 40-jährige Frau mit ihrem Jeep Cherokee ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet sie in den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte schließlich noch mit einem Verkehrszeichen. Glücklicherweise kamen die 40-Jährige sowie ihre Fahrzeuginsassen mit dem Schrecken davon. Vorsorglich war trotzdem ein Notarzt sowie der Rettungsdienst alarmiert worden. Der Unfallverursacher machte technische Mängel an seinem Fahrzeug geltend, so dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Pkw zum Zwecke einer technischen Begutachtung sichergestellt und abgeschleppt wurde.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Echterdingen und Bernhausen auf der Landesstraße 1208a schwer verletzt worden. Der 20-Jährige war mit seiner Husqvarna Supermoto in Richtung Bernhausen unterwegs als er circa 400 Meter nach Ortsende Echterdingen auf gerader Strecke vermutlich infolge eines Fahrfehlers zu Fall kam. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Nürtingen (ES): Mit Alkohol gegen Hauswand

Zu einem Verkehrsunfall infolge von übermäßigem Alkoholkonsum ist es am Samstagabend in der Nürtinger Innenstadt gekommen. Ein 34-Jähriger bog gegen 18.50 Uhr mit seinem Ford Focus von der Marktstraße nach rechts in die Apothekerstraße ab, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Ein an der Unfallörtlichkeit durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an welchem Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Rollerfahrerin und Ersthelfer verletzt

Leichte Verletzungen haben eine Rollerfahrerin und ein herbeieilender Zeuge bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf der Plochinger Straße erlitten. Kurz vor 21.00 Uhr befuhr die 48-jährige mit ihrem Elektroroller der Marke Niu die Plochinger Straße und bog an der Kreuzung in die Schorndorfer Straße rechts ab. Die Fahrerin übersah eine unmittelbar nach der Kreuzung befindliche, rotzeigende Ampel und erschrak sich, weshalb sie in der in der Folge zu Boden stürzte. Ein aufmerksamer Fußgänger eilte zu Hilfe und wollte das Kleinkraftrad auf den angrenzenden Gehweg schieben. Hierbei betätigte er versehentlich den Gasgriff, woraufhin sich der Roller in Bewegung setzte und der 58-Jährige samt dem Roller auf den Gehweg fiel. Der leicht verletze Helfer musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden, die gestürzte Rollerfahrerin wurde lediglich vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An dem Elektroroller entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Esslingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalles in der Talstraße am Samstagnachmittag. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker mit seinem 1er BMW die Talstraße Richtung Stetten und wollte nach rechts in die Reinhold-Krauß-Straße abbiegen. Eine nachfolgende 31-jährige Smart-Lenkerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden BMW auf. Durch die heftige Kollision wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der BMW fahrbereit blieb, musste der Smart abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung mit Glasflasche und Hammer

Ein Leichtverletzter ist die Folge einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat. Gegen 23.10 Uhr kam es in einem Imbiss in der Karlstraße zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen und einem 27-Jahre alten Mann. Das Streitgespräch verlagerte sich im weiteren Verlauf nach draußen und es kam zu einem Gerangel. Dabei griff der 17-Jährige nach einer Glasflasche und versuchte damit seinen Kontrahenten gegen den Kopf zu schlagen. Dieser konnte den Schlag allerdings abwehren und versuchte selbiges mit einem Hammer, den er in seinem Hosenbund bei sich trug. Auch dieser Versuch schlug fehl und der 17-Jährige konnte, gefolgt von seinem Kontrahenten, in die Imbisstoilette flüchten. Nachdem die beiden dann von den Angestellten des Ladens getrennt werden konnten, übernahmen die zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenwagenbesatzungen die beiden Männer. Der Jugendliche wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Beide sehen nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

