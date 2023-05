Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Wegberg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 29. April (Samstag) und dem 02. Mai (Dienstag) verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen. Aus beiden Kfz erbeuteten die Täter diverse Werkzeuge. Die Tatorte lagen in der Echter Straße/Maaseiker Straße sowie In der Dell. Ein weiteres Firmenfahrzeug, dass im gleichen Zeitraum auf dem Parkplatz Schwalmaue abgestellt war, versuchten Unbekannte ebenfalls aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es ihnen aber nicht, in den Ladeinnenraum zu gelangen. Ob alle Taten in Zusammenhang stehen versucht nun die Kriminalpolizei herauszufinden, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell