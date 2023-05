POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg-Birgelen (ots) - Aus einem Getränkeanhänger, der an der Lambertusstraße stand, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 29. April, diverse Getränke. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter das Vorhängeschloss auf, mit dem der Wagen gesichert war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

