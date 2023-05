Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alu Felgen von Terrasse gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwei männliche Täter entwendeten am Sonntag (30. April), gegen 3.15 Uhr, einen Satz Alu-Felgen von einer Terrasse an der Kirchstraße. Bei ihrer Tat wurden die Männer videografiert. Einer der Täter war zirka 170 Zentimeter groß, der an dere 185 Zentimeter. Beide waren dunkel gekleidet und der Größere trug zur Tatzeit Schuhe der Marke Adidas. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

