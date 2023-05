POL-HS: Dieselkraftstoff aus mehreren Fahrzeugen gestohlen

Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - Am 2. Mai (Dienstag), gegen 4.55 Uhr, wurde ein Brand an einem Wirtschaftsweg an der Straße Birder Hof festgestellt werden. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen zündeten bislang unbekannte Personen eine größere Menge Müll an. Die Polizei nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen ...

mehr