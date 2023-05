Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand

Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Am 2. Mai (Dienstag), gegen 4.55 Uhr, wurde ein Brand an einem Wirtschaftsweg an der Straße Birder Hof festgestellt werden. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen zündeten bislang unbekannte Personen eine größere Menge Müll an.

Die Polizei nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell