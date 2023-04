Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht- Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (24.04.2023) eine 56 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, mit ihrem Fahrzeug in der Kienbachstraße in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Eine Passantin beobachtete gegen 23.00 Uhr, wie die Frau mit ihrem Opel in der Kienbachstraße zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte und anschließend davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten entdeckten die 56-Jährige kurze Zeit später an der Einfahrt zu einem Discounter an der Deckerstraße und nahmen sie vorläufig fest. In der Deckerstraße stellten die Polizisten zwei weitere beschädigte Autos fest. Die mutmaßliche Verursacherin musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Da die genaue Fahrtstrecke der 56-Jährigen bislang nicht bekannt ist, werden Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell