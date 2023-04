Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Donnerstag (20.04.2023) bis Samstag (22.04.2023) in zwei Mehrfamilienhäuser an der Traubenstraße und am Sparrhärmlingweg eingebrochen. An der Traubenstraße hebelten die Diebe zwischen Donnerstag, 07.15 Uhr und Samstag, 11.50 Uhr das Terrassenfenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Sie erbeuteten eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro und entkamen unerkannt. Am Sparrhärmlingweg hebelten die Täter am Samstag zwischen 11.50 Uhr und 23.00 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas erbeuteten ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell