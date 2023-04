Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sattelzug fährt sich im Gleisbett fest

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 52 Jahre alter Kraftfahrer hat sich am Montagmorgen (24.04.2023) in der Wangener Straße mit seinem Sattelzug im Gleisbett festgefahren. Der 52-Jährige fuhr gegen 07.15 Uhr in der Wangener Straße in Richtung Wangen und wollte an der Einmündung Schlachthofstraße über die Stadtbahngleise wenden. Dabei blieb sein Mercedes Sattelzug im Gleisbett stecken. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Sattelzug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 52-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Während der Bergungsmaßnahmen war der Stadtbahn- und Straßenverkehr bis 08.15 Uhr unterbrochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell