POL-S: Lebensmittelautomaten aufgebrochen

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 55 Jahre alter Mann soll am Freitag (21.04.2023) mit seinem Fiat in der Leinenweberstraße mutmaßlich auf einen 45-Jährigen zugefahren sein. Der 45-Jährige wollte gegen 12.45 Uhr gerade in sein geparktes Auto einsteigen, als der 55-Jährige seinen Fiat offenbar beschleunigte und auf den 45-Jährigen zufuhr. Nachdem er knapp an ihm ...

