Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle in Apolda

Apolda (ots)

Am Donnerstag, den 16.03.2023 wurde in Apolda eine Verkehrskontrolle in der Leipziger Straße durchgeführt. Es wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 5 Verwarngelder verhängt. Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer fuhr zu schnell und wurde einem Atemalkoholtest unterzogen. Hierbei wurden 0,80 Promille festgestellt. Das Auto musste der Mann stehen lassen. Er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

