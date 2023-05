Übach-Palenberg-Übach (ots) - In einer Diskothek an der Borsigstraße kam es am Sonntag (30. April), gegen 3.40 Uhr, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann in körperliche Übergriffe vor dem Gebäude mündete. Mehrere Personen waren daran beteiligt. Ein 33-jähriger Mann aus Übach-Palenberg bei diesem Geschehen verletzt und musste anschließend ärztlich behandelt werden. Einer der Täter war nach ...

