Darmstadt (ots) - Die Darmstädter Kripo ermittelt derzeit in einem Fall des besonders schweren Diebstahls, nachdem noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (31.10.-1.11.) ihr Unwesen auf einem Betriebsgelände in der Bismarckstraße getrieben haben und aus einem Container Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten. Für den Abtransport der Beute ...

