Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickbetrug/ Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots)

Ein 79-jähriger Mann aus Wassenberg wurde am 28. April (Freitag), gegen 15 Uhr, vor einem Lebensmittelgeschäft an der Jülicher Straße durch einen angeblichen Spendensammler angesprochen. Als der Senior spenden wollte, griff der Täter in seine Geldbörse und versuchte ihm Geldscheine zu stehlen. Dies bemerkte der Rentner jedoch und riss dem Unbekannten das Geld aus den Händen, woraufhin dieser sich entfernte. Der Flüchtige war zirka 180 Zentimeter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, war gut gekleidet und wirkte osteuropäisch. Er gab sich als taubstumm aus. Zeitgleich meldete sich auch eine Zeugin bei der Polizei, die Hinweise zu demselben Vorfall gab. Sie konnte drei Männer beobachten. Nach ihren Angaben waren alle drei Personen gut gekleidet und mit einem blauen Pkw BMW mit Bergheimer Kennzeichen (BM-) angereist. Einer der Männer trug einen dunklen Vollbart. Wer zur Tatzeit ebenfalls Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

