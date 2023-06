Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von Polizeihund gebissen, Auseinandersetzungen, Brände

Reutlingen (ots)

Bei Widerstandshandlungen von Polizeihund gebissen

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt aktuell gegen einen polizeibekannten 37-Jährigen, nachdem dieser am Freitagabend in der Reutlinger Innenstadt mehrere Polizeibeamte körperlich angegriffen hat. Diese blieben im Gegensatz zu dem Aggressor jedoch unverletzt. Gegen 18.15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein hochaggressiver Mann die Wohnung seiner Bekannten in der Kaiserpassage verwüsten würde. Da es zudem Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des Mannes gab, wurde unter anderem auch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt. Zwischenzeitlich hatte der Mann die betroffene Wohnung verlassen, konnte jedoch in der Kaiserpassage angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich äußerst aggressiv und wollte sich der Kontrolle wiederholt entziehen. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen griff der 37-Jährige zwei der Beamten an und schlug unter anderem auf einen der beiden- ein, wodurch der Polizeibeamte leichte Verletzungen erlitt. Aufgrund der Angriffe und der massiven Gegenwehr des 37-Jährigen musste letztendlich ein Polizeihund eingesetzt werden, welcher dem Mann mehrere Bisswunden im Beinbereich zufügte. Nachdem der Aggressor in Gewahrsam genommen werden konnte, wurde er zur medizinischen Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Im Anschluss wurde er zudem in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt. Die bei einer Durchsuchung seines Rucksacks aufgefundenen Waffen wurden polizeilich beschlagnahmt. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, für die er sich entsprechend verantworten muss.

Reutlingen-Sickenhausen (RT): Auseinandersetzung bei Sonnwendfeier

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Freitagabend gegen 23.15 Uhr auf dem Sportgelände Sickenhausen gekommen. Zunächst kam es wegen Nichtigkeiten zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 17-Jähriger eine 22-Jährige beleidigte. Ihr 21-jähriger Bekannter wollte den Streit schlichten und wurde unvermittelt von dem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Dessen 15-jähriger Begleiter mischte sich nun ebenfalls ein und trat einem 20-jährigen Begleiter der jungen Frau ins Gesicht. Sowohl der 20-Jährige, als auch der 21-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf hat der Polizeiposten Reutlingen-West übernommen.

Reutlingen-Sickenhausen (RT): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einem Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen kam es am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr im Bereich der Nibelungenstraße, nachdem über Notruf Streitigkeiten und Schüsse im Bereich des Vorplatzes der dortigen Bank mitgeteilt worden waren. Der 22-jährige Geschädigte war fußläufig von den Sportanlagen auf dem Weg in die Nibelungenstraße. Hier sollte er von seiner Freundin abgeholt werden, als er durch eine männliche Person aus einer Personengruppe heraus angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit zwischen den Parteien, wobei der 22-Jährige aus der Gruppe heraus von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen wurde. Ferner wurde der junge Mann auch mit einer vermeintlichen Schreckschusswaffe bedroht, mit welcher auch mehrfach in die Luft geschossen wurde. Die Tätergruppe war beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Bei der Absuche der Tatörtlichkeit konnte lediglich noch eine Patrone einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Eine medizinische Behandlung des jungen Mannes vor Ort war nicht notwendig. Die polizeilichen Ermittlungen hat der der Polizeiposten Reutlingen-West übernommen.

Eningen unter Achalm (RT): Räuberischer Diebstahl

Zu einem Diebstahl aus einem Drogeriegeschäft mit einem flüchtenden Täter sind die Beamten des Polizeireviers Pfullingen am Freitagnachmittag gegen 17.10 Uhr ausgerückt. Ein 15-Jähriger hatte zunächst Ware entwendet und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei löste die Diebstahlssicherung aus, woraufhin er von Angestellten ins Büro gebeten wurde. Als der 15-Jährige mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er aus dem Büro. Eine 55-jährige Angestellte wollte ihn an der Flucht hindern, wurde jedoch von dem Jugendlichen zur Seite gestoßen. Als ein weiterer Mitarbeiter den Flüchtenden festhalten wollte, stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der jugendliche Täter konnte anschließend seine Flucht fortsetzen. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme kam der reuige Täter zum Drogeriemarkt zurück und stellte sich. Er wurde im Anschluss an seine Eltern überstellt.

Esslingen (ES): Festgehalten und Halskette entrissen

Am Freitagabend begab sich ein 13-Jähriger gegen 21.40 Uhr auf das Gelände einer Asylunterkunft im Stadtteil Weil. Dort wurde er von drei ebenfalls minderjährigen Jungen angesprochen und aufgefordert, ihnen seine Schuhe auszuhändigen. Dies verneinte der 13-Jährige und rannte davon, wurde jedoch nach wenigen Metern auf einem Spielplatz in der Württembergstraße eingeholt. Hier wurde er festgehalten, zudem entrissen ihm die Täter seine Halskette und rannten im Anschluss in Richtung der Asylunterkunft davon. Nachdem sich der Geschädigte seinen Eltern anvertraut hatte, erschien er um 23.45 Uhr mit seinem Vater auf dem Polizeirevier Esslingen und erstattete Anzeige. Alle drei Täter sind dem Opfer bekannt.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Auto brennt aus

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am späten Freitagabend in Bernhausen ein Pkw der Marke Range Rover in Bernhausen in Brand. Gegen 23.35 Uhr bemerkte der Fahrer während der Fahrt auf der Echterdinger Straße (L1208a) eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Hybridfahrzeugs. Nach dem Anhalten in der Gottlieb-Daimler-Straße schlugen sofort Flammen empor. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Filderstadt konnten den Brand rasch löschen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehreren zehntausend Euro. Das ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache dauern an.

Neustetten-Wolfenhausen (TÜ): Schlägerei unter Arbeitskollegen

Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Rötestraße. Mehrere Anrufer teilten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern einer Müllentsorgungsfirma mit. Beim Eintreffen der drei Streifenwagenbesatzungen war die Schlägerei nicht mehr im Gange. Der 52-jährige Fahrer des Müllfahrzeugs geriet zunächst mit seinem 34-jährigen Arbeitskollegen in einen verbalen Streit. Der 52-Jährige schlug im weiteren Verlauf des Streits mit einer mitgeführten Schaufel auf seinen Kollegen ein und traf diesen hierbei im Gesicht. Der 34-Jährige wehrte sich mit einer im Müll liegenden Holzlatte und traf seinen Kollegen am Arm. Der 34-Jährige musste später durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme bei der Müllentsorgungsfirma musste zudem ein Schaden am Müllfahrzeug festgestellt werden, welchen der 52-Jährige mit der Schaufel verursacht hatte. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Starzach-Bierlingen (TÜ): Junger Mann von mehreren Unbekannten verletzt

Von vier bislang unbekannten jugendlichen Männern ist ein 19-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag verletzt worden. Der 19-Jährige hielt sich gegen 1.15 Uhr gemeinsam mit drei Zeuginnen unterhalb der Sportanlagen in der Karl-Feederle-Straße auf, als die unbekannten Jugendlichen mit Fäusten auf den 19-Jährigen einschlugen. Hierbei fiel der Angegriffene gegen eine Hauswand und stürzte anschließend zu Boden, wo er kurzzeitig bewusstlos liegen blieb. Einer der drei Angreifer trat hier zudem auf den am Boden liegenden 19-Jährigen ein. Die Zeuginnen konnten die unbekannten jugendlichen Männer von dem 19-Jährigen trennen. Die Täter konnten sich jedoch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen. Der 19-jährige Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen durch den verständigten Rettungsdienst behandelt werden. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen zum Tathergang und den bislang nicht identifizierten Tätern übernommen.

Balingen (ZAK): Fahrlässige Brandstiftung

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro ist bei einem Brand am Freitagabend um 19 Uhr in einer Firma in der Wilhelmstraße entstanden. Aufmerksame Passanten meldeten eine starke Rauchentwicklung aus den schräg gestellten Fenstern des Gebäudes. Bei der Überprüfung der Firmenküche konnten auf der eingeschalteten Herdplatte mehrere verkohlte Waschlappen festgestellt werden. Weiterhin standen direkt neben dem Herd mehrere Flaschen mit brennbarem Inhalt, die kurz vor der Entzündung standen. Durch das schnelle Eingreifen der verständigten Feuerwehr Balingen, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte Schlimmeres verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Arbeitsplatte und eine Wandverkleidung beschädigt. Die Wilhelmstraße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis etwa 20 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Balingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Betrunkener Fahrradfahrer beim Polizeirevier vorgefahren

Ein deutlich alkoholisierter Fahrradfahrer ist am frühen Samstagmorgen beim Polizeirevier Albstadt vorgefahren. Der 32-Jährige fuhr gegen 0.20 Uhr mit seinem Fahrrad zum Polizeirevier und wollte dort gegenüber Polizeibeamten seinen Unmut bezüglich eines persönlichen Sachverhalts äußern. Während des Gespräches konnten die Beamten bei dem Fahrradfahrer eine verwaschene Aussprache und Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von beinahe drei Promille, was zur Folge hatte, dass bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell