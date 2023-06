Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchte Flucht während Polizeikontrolle; Nach Sturz mit Fahrrad verstorben; Brand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Versuchte Flucht vor Polizei

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstagabend versucht, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Der Mann wurde gegen 20.15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof von den Einsatzkräften kontrolliert, wobei bei ihm eine geringere Menge Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser aufgefunden wurden. Daraufhin versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Er konnte jedoch gestoppt und auf dem Boden geschlossen werden. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte. Während der Maßnahme solidarisierten sich mehrere umstehende Personen mit dem 18-Jährigen, weshalb weitere Einsatzkräfte zum Omnibusbahnhof ausrückten. Die Situation konnte schließlich beruhigt werden. Der Heranwachsende sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Bei den Kontrollmaßnahmen am Donnerstag rund um den Zentralen Omnibusbahnhof sowie in der angrenzenden Innenstadt, bei denen das Polizeipräsidium Reutlingen von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurde, wurden darüber hinaus weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Auch hier wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Münsingen (RT): Nach Sturz verstorben

Ein 65-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag nach einem Sturz verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann gegen zwölf Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Feldweg kurz nach Haldenegg in Richtung Bremelau unterwegs, als er auf einem geraden und leicht abschüssigen Teilstück alleinbeteiligt zu Fall kam. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der 65-Jährige noch an der Unglücksstelle. (mr)

Rottenburg (TÜ): Brand auf Gebäudedach

Auf dem Dach eines Rohbaus in der Maieräckerstraße ist am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch das in Brand geratene Isolierungs- und Bitumenmaterial entwickelte sich in der Folge eine weithin sichtbare Rauchsäule, weshalb die Bevölkerung über Verkehrswarnfunk gebeten wurde, in diesem Bereich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Arbeiter im Gebäude hatten dieses nach Brandausbruch selbstständig verlassen können. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Im Zuge des Einsatzes musste der Bereich um den Brandort bis circa 14 Uhr weiträumig abgesperrt werden. Zur Fertigung von Luftaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden. (mr)

Jungingen (ZAK): In Verwaltungsgebäude eingebrochen

In ein Verwaltungsgebäude in der Lehrstraße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 7.20 Uhr drangen die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein und durchwühlten in sämtlichen Büros die Schränke und Schubladen. Dabei stießen sie auch auf zwei Tresore, den sie gewaltsam öffneten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der durch das brachiale Vorgehen der Täter hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell